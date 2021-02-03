شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تطويرهما.. محافظ القليوبية يتفقد «الخانكة المركزي» و«23 يوليو للأمراض الصدرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولته بتفقد بمستشفى الخانكة المركزي، بعد تطويرها بمبلغ 220 مليون جنيه، تضم 110 سرير إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، و17 سرير عناية مركزة وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 99% وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.

وتفقد «الهجان»، أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، بعد الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، مشدد على ضرورة الإنتهاء من أعمال الفرش الطبي، وتركيب الأجهزة لإدخال المستشفي الخدمة في أقرب وقت ممكن، لتساهم في رفع العبئ عن كاهل المواطنين بالمنطقة.

كما تفقد المحافظ، مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، والتي جرى الانتهاء من تطوير المبنى (أ) والمبنى (ب) بها، وهي تشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة، إضافة إلى أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.

وخلال الجولة أكد مدير المستشفي أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم فتح العيادات الخارجيه لاستقبال مرضي الدرن والصدر، حيث تم توفير مبني بمدخل مستقل لتقديم الخدمة في تلك العيادات، كما سيتم توفير 100 سرير بطابق منفصل للمرضي التي سيتم حجزهم عن طريق العيادات الخارجيه من مرضي الصدر والدرن .

وأكد المحافظ أن مستشفى الخانكة المركزي ومستشفى 23 يوليو سيكونا صرحان طبيان يضافان إلى منظومة الصحة بالمحافظة، إذ سيقدمان خدمة طبية متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها.