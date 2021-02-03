شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 45 ألف سيدة في مبادرة دعم صحة الأم والجنين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين بالمحافظة، قامت بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من ٤٥ ألف سيدة حامل حتى الآن، وذلك خلال ٤٢ يومًا منذ التشغيل التجريبي للمبادرة أواخر شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح وكيل الوزارة أن الفرق الطبية قدمت الخدمة الطبية لعدد ٤٥٢٢٢ سيدة حامل بالمحافظة حتى الآن، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف للوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر علي صحة الجنين، لمنع إنتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

وأضاف أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، وذلك حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيراً أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشدداً علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل وحسن الإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية.

وذكر أن المبادرة تستهدف الفحص الطبي لعدد ١٠٢٧٠٠ سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقري محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق ١٨ عام ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، وذلك من خلال فريق طبي مدرب علي أعمال الفحص من "أطباء، وتمريض، ومدخلي بيانات، ورائدات ريفيات"، حيث يبلغ عدد الفرق الطبية ٣٥٨ فريق، في عدد ٣٥٨ نقطة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.