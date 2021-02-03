شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 52 كجم من اللحوم و الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في منوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، عن قيام حملة تموينية مكبرة بالتفتيش على محلات الأسماك وثلاجات بيع اللحوم بمدينة منوف.

وأشار إلى تحرير محضر ضد صاحب محل جزارة بناحية بندر منوف وذلك لحيازته وعرضه 10 كجم لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي ومذبوحه خارج السلخانة، ومحضر للقائم بالبيع في محل لحوم مجمده بناحية بندر منوف لحيازه 21 كجم لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 21 كجم أسماك غير صالحه للاستهلاك الآدمي داخل محل اسماك بناحيه بندر منوف وتحريرمحضر ضد صاحبه.

وأضاف «الجمال» أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة تمهيدا لإعدامها، مؤكدا على استمرار الحملات للتموينية بشكل يومى لضبط المتلاعبين.