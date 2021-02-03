شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: مصر تستهلك 3 ملايين طن سكر سنويًا.. والفجوة تصل لـ300 ألف طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، الأربعاء، إننا لسنا بحاجة لاستيراد السكر عام 2021، موضحًا أنه يتوقع أن يصل إنتاج مصر من السكر نحو 2.5 مليون طن، وأن اهتمام الحكومة بزراعة البنجر وتطوير خطوط الإنتاج يهدف إلى الاكتفاء الذاتي من السكر، حيث تستهلك مصر سنويًا كميات من السكر تتراوح ما بين 3 و3.3 مليون طن من السكر، والفجوة تصل إلى 300 ألف طن.

وأضاف «أبوصدام» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن لدينا مخزون كبير من السكر في الأسواق نتيجة لاستيراد التجار لكميات كبيرة منه، مع تدني أسعاره عالميًا، بالإضافة إلى بداية إنتاج السكر من الموسم الحالي لمحصول القصب، حيث بدأ فعليًا من شهر يناير موسم كسر القصب من مساحة تصل إلى 320 ألف فدان تقريبًا بمتوسط إنتاحية 40 طن قصب تقريبًا لكل فدان، وينتج الطن من القصب الخام نحو 120 كيلو سكر.

وأشار نقيب الفلاحين إلى زيادة المساحات المنزرعة من البنجر هذا الموسم إلى نحو 620 ألف فدان بمتوسط إنتاجية نحو 20 طن لفدان البنجر متعدد الأجنة، و35 طن لفدان البنجر (وحيد الأجنه)، وينتج كل7 طن من خام البنجر طن سكر، حيث يبدأ إنتاج السكر فعليًا من البنجر في منتصف شهر فبراير الحالي بإنتاجية متوقعة قد تصل إلى 1.5 مليون طن من السكر، وطبقا لبيانات وزارة التموين فإن احتياطي السكر يكفي حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

ولفت «أبوصدام»، إلى أن قرار وزيرة التجارة والصناعة في ديسمبر الماضي بعدم السماح باستيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر إلا بموافقة من وزيري الصناعة والتموين هو «قرار في محله»، وجاء بالتنسيق مع وزير التموين لحماية صناعة السكر محليًا بعد هبوط السكر عالميًا، واستيراده بأسعار أقل من سعر تكلفته محليًا، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الصناعة المحلية.

وطالب نقيب الفلاحين المصريين بترشيد استهلاك السكر وتغيير العادات السيئة بالإفراط في تناول السكر والحد من تناول الحلويات وشرب الشاي، مشيرًا إلى أن المصريين من أكثر الشعوب استهلاكًا للسكر في العالم، لافتًا إلى أننا نستهلك كميات كبيرة من السكر بإضافته إلى الشاي والمشروبات الأخرى، إلا أننا نتناول السكر بشكل آخر، حيث توجد نسب متفاوتة من السكر في المشروبات الغازية والعصائر المحفوظة والأطعمة الجاهزة، ويوجد بشكل طبيعي في العديد من الأغذية التي نتناولها يوميًا.

وشدد «أبوصدام»، على أن معظم الأخصائيين في التغذية يوصون بعدم الإفراط في تناول السكريات والاكتفاء بتناول 3 أكواب شاي على الأكثر يوميًا، حيث يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى السمنة والسكري وأمراض القلب والاكتئاب ويساهم في ضعف صحة الأسنان.