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عودة «اجتماع الأربعاء» الأسبوعي للبابا تواضروس الثاني اليوم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يذاع في السادسة والنصف من مساء اليومٍ، اجتماع الأربعاء الأسبوعي للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من المقر البابوي بالقاهرة دون حضور شعبي.

وأعلنت الكنيسة، في بيان، إذاعة الاجتماع من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC على منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هذا الاجتماع يعتبر عودة لـ«اجتماع الأربعاء» الذي توقف خلال شهر يناير، إذ أقيم آخر اجتماع يوم الأربعاء ٣٠ ديسمبر الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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