شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «اجتماع الأربعاء» الأسبوعي للبابا تواضروس الثاني اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يذاع في السادسة والنصف من مساء اليومٍ، اجتماع الأربعاء الأسبوعي للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من المقر البابوي بالقاهرة دون حضور شعبي.

وأعلنت الكنيسة، في بيان، إذاعة الاجتماع من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC على منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هذا الاجتماع يعتبر عودة لـ«اجتماع الأربعاء» الذي توقف خلال شهر يناير، إذ أقيم آخر اجتماع يوم الأربعاء ٣٠ ديسمبر الماضي.