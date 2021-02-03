شكرا لقرائتكم خبر عن تعلقنا بهم دون أن نراهم.. وفاء إبراهيم مذيعة برنامج طلائع الإيمان بإذاعة القرآن الكريم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير منا يحب الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم ويتعلق بعدد من البرامج الشهيرة والمؤثرة بها ولعل من أبرزها برنامج طلائع الإيمان الذى تقدمه منذ عام 1989 حتى الآن الإذاعية وفاء إبراهيم.

في ندوة الخليج 365 قدمت الإذاعية وفاء إبراهيم فقرة بصوتها من البرنامج وكشفت عن كواليس اختيارها لتقدمه عام 1989، قائلة:" أقدم حاليا برنامج طلائع الإيمان وبدأت فى تقديمه إبريل عام 1989 حتى الآن، فى بداية التحاقى بالإذاعة التحقت بالبرنامج الثقافى ولكن كان هدفى الأساسى إذاعة القرآن الكريم، ووقتها لم يكن هناك إلا الإذاعية فاطمة سالم المرأة الوحيدة التى تقدم برامج فى إذاعة القرآن الكريم وقد صدر بها موافقة من مجلس الشعب وقتها، وكنت ثانى صوت نسائى يلتحق بالقرآن الكريم ساعدنى فى ذلك الأستاذ محمد الشناوى والذى تفهم ذلك وقدمت برنامجين وقتها يوميا "طلائع الإيمان والموسوعة الإسلامية".



وردا على سؤال هل جيل الطلائع عام 1989 يختلف عن جيل 2021؟ .. كان ردها: البرنامج موجه لعرض مواهب الأطفال سواء فى حفظ القرآن الكريم أو أى مواهب أخرى وقائم على فكر تنمية وعرض المواهب وإعطاء الأبناء قيم إسلامية رفيعة وهذه أشياء ثابتة وهناك أبناء لا يستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم حاليا، فى الماضى كنت استضيف مواهب فى الإعدادية يتحدثون أفضل ممن فى سن الجامعة الآن، ومن خلال البرنامج تحقيق فكرة الانتماء للوطن ونواكب جميع الأحداث القومية والتاريخية، ونختار الضيوف من المواهب عن طريق أوائل الطلاب أو بعض الطلاب يتصلوا بنا عبر الإذاعة ونستضيف الوافدين فى الأزهر، وهناك مواهب أصبحت الآن رموز فى المجتمع وأساتذة فى الجامعات مثل الدكتور عبد الرحمن فوزى مدرس بجامعة الأزهر وهو الآن ضيف فى برامج الإذاعة ومنهم مذيعين فى صوت العرب.