شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة روسية بالإجراءات الأمنية بمطارى الغردقة وشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بالطيران المدنى، أن الوفد الأمنى الروسى أشاد بالإجراءات الأمنية المتبعة بمطارى الغردقة وشرم الشيخ، وذلك فى ختام جولته التفقدية التى استمرت لمدة 6 أيام، اطلع خلالها علي آخر الإجراءات الأمنية والسلامة المتبعة، داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التى تتبعها سلطات الطيران، لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وأضافت المصادر، أن الوفد الأمني الروسي، أشاد بمنظومة كاميرات المراقبة التي تم تنفيذها علي أسوار المطارات بالكامل، وزيادة السعة التخزينية لها لـ30 يوما بدلا من 7 أيام، وكذلك استخدام الكاميرات الحرارية داخل أرض المهبط بالمطارات، لرصد أى أعمال على مسافات كبيرة، كما أشاد بالإجراءات المطبقة داخل وحدات تموين الطائرات " الكاترينج " بكلا من المطارين وعمليات التأمين بهما بدءًا من تجهيز الوجبات وحتى عمليات نقلها إلى الطائرات وسط التدابير اللازمة لتأمينها وسلامتها

وأكدت المصادر، أن الوفد الروسي، أشاد أيضا بتواجد شركة فالكون للأمن والحراسة بمطار شرم الشيخ الدولي، والتي تقوم بإجراءات التفتيش والإشراف على إجراءات التفتيش الخاصة بالركاب والحقائب، بالإضافة إلى كافة إجراءات التأمين والمبانى والإجراءات الخاصة بالجوازات والتي تقوم بها السلطات الأمنية بالمطار .

وأوضحت المصادر، أنه تم تلافى كثيرا من الملاحظات التى تم تدوينها من قبل، وسوف يتم كتابة تقرير مفصل عن الإجراءات الأمنية، ورفعه للحكومة الروسية، وذلك استعدادا لاستئناف رحلات الطيران والسياحة الروسية، المتوقفة منذ سقوط الطائرة الروسية فى 31 أكتوبر 2015 بسيناء.