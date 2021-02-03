شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحذر من صنف طماطم غير مطابق للمواصفات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، الفلاحين من تداول صنف يحمل اسم طماطم 025، مؤكدة أن هذا الصنف غير مسجل لدى الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ " الخليج 365 "، إن وزارة الزراعة اتخذت جميع الإجراءات تجاة صنف الطماطم غير المسجل 025، مضيفا أنه تم تعميم رسمى لمديرى البساتين بمختلف المحافظات بالمرور على مشاتل الطماطم، وتحذير المزارعين من قيام إحدى الشركات بالترويج لأحد أصناف تقاوى الطماطم غير المسجلة وإرتكاب الشركة التى تقوم بتسويقه مخالفات تتعلق بقيامها بتزوير ولصق "إستيكر"، على أحد أصناف تقاوى الطماطم الواردة من الأردن وذلك على العبوات باسم طماطم 025 .

وأضاف محمود عطا، أن هناك حملات تفتيشية من قبل إدارة الخضر بالتنسيق مع مديريات الزراعة على جميع مشاتل الخضروات للتأكد من مطابقتها المواصفات والتراخيص، مطالب المزارعين المحصول الشتوى بالحصول على فاتورة الشراء من الصوب المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، والبلاغ عن أى منتج غير مطابق للمواصفات.

ووفقا لتقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي، اكد ان الشركة المخالفة تستورد تقاوي طماطم تحت إسم صنف مسجل يحمل إسم طماطم هجين زاهي F1 من إنتاج شركة من احد الدول العربية، ثم تقوم بتزوير ولصق إستيكر جديد علي العبوات باسم طماطم 25 ، وهو صنف غير مسجل ويتم إعادة بيعه في الأسواق مرة آخري وبخاصة لأصحاب المشاتل حتي تكون بعيدة عن رقابة الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي مخالفة بذلك القرار الوزاري رقم 829 لسنة 2011 بشأن القيام ببيع وتداول تقاوي أصناف غير مسجلة أو معتمدة، وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بما سبق وتم توقيع صاحب الشركة.