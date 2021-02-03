شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تسير 6 رحلات من مطار القاهرة قبل تنفيذ قرار التعليق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدلت الخطوط السعودية رحلاتها الجوية، التي تسيرها من مطار القاهرة الدولي، حيث من المقرر اقلاع 6 رحلات تقلع من مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، وذلك قبل ساعات من تنفيذ قرار تعليق الرحلات الجوية التي اتخذته المملكة السعودية حيال القادمين إلى أراضيها تجاه 20 دولة من بينهم مصر، ضمن تدابيرها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الخطوط السعودية عدلت جدول تشغيل رحلاتها اليوم التي تقلع من مبني الركاب رقم 2 بالمطار، المقرر 5 رحلات جوية منتظمة من القاهرة إلى المملكة السعودية، لتقلع جميعها من القاهرة بالركاب قبل الساعة السادسة من مساء اليوم، قبل بدء تنفيذ القرار السعودي في التاسعة مساءاً.

وأوضحت المصادر، أن الخطوط السعودية لجأت إلى تشغيل رحلة إضافية أيضاً بجانب ال 5 رحلات المنتظمة، وذلك بسبب زيادة الحجوزات والطلب علي السفر خلال الساعات القليلة الماضية، التي تبعت إصدار القرار السعودي بتعليق دخول القادمين من مصر، اعتباراً من مساء اليوم الأربعاء، دون تحديد موعد لاستئنافها مرة أخرى.

كانت السلطات السعودية، أصدرت تعليمات بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً من 20 دولة حول العالم ومن بينها جمهورية مصر العربية، اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء 3 فبراير في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا .