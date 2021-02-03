شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل حول «العنف القائم على النوع الإجتماعي» بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بشمال سيناء، ورشة عمل حول العنف القائم على النوع الإجتماعي .

وأكد محمد سعيد تمساح، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أنه خلال الورشة تم تعريف المشاركين بأسباب وأشكال العنف وكيفية مساعدة المُعنف تماشيا مع أهداف المؤسسة في سعيها لتحقيق رؤية مصر وأهداف التنمية المستدامة 2030 بما يتماشى مع الهدف الخامس «المساواة بين الجنسين».

أضاف «تمساح»، أنه تم تنفيذ الورشة بتقنيات Y-peer Egypt للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات داخل المجتمع من أجل التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة، سعياً دائما مساعدة حقيقية في تمكين النساء والفتيات لما له أثر مضاعف، ويساعد على دفع النمو الاقتصادي والتنمية في جميع المجالات.

وأكد «تمساح» كذلك على أن العنف واستغلال الجنس، والعبء غير المتكافئ للعمل المنزلي والعمل في مجال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتمييز في المناصب العامة، تظل كلها حواجز ضخمة في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين، ولا يمكن تحقيق التنمية والمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات دون كفالة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية مثل الأرض والممتلكات للمرأة، أو دون ضمان حصول الجميع على خدمات جيدة للصحة الإنجابية.