شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الشرقية»: إزالة 1078 حالة تعدي على الأرض الزراعية منذ مارس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن مديرية الزراعة قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، وقوات الأمن بالمحافظة بشن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت جهودها عن إزالة حالات تعدي في المهد على الأرض الزراعية بواقع 786 حالة، واقعة على مساحة 30 فدان و12 قيراط و5 أسهم أرض زراعية، وكذلك إزالة 292 حالة تعدي واقعة على مساحة 8 أفدنة و17 قيراط و19 سهم أرض زراعية بنطاق المحافظة، وذلك في الفترة من 15 مارس 2020 حتى31 يناير 2021.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على الأرض الزراعية حتي الآن بلغ 1078 حالة تعدي، على مساحة 39 فدان و6 قراريط أرض زراعية، مؤكداً استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف، وأنه يولي اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة، وتطبيق القانون دون محاباة لأحد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.