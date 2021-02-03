شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 2500 كرتونة مقرمشات وأدويه مجهولة المصدر في حملة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت إدرة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملاتها بالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بالمراكز والمدن منها «شبين القناطر وكفرشكر والقناطر الخيرية»، أسفرت الحملة عن التحفظ على كراتين مقرمشات وجيلي مجهولة المصدر في مصانع «بير سلم» غير مرخصة.

وتأتي الحملة بإشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة، وسامي رجب مراقب عام الأغذية.

وتمكنت الحملة من ضبط 2500 كرتونة وكيس من أصناف غير محتفظة بخواصها، ومواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية، وهي عبارة عن ١٥ كرتونه منتهيه الصلاحية و٤٥ كيلو جرام أغذية مختلفة ومقرمشات، كما تم ضبط أصناف لوجود تغير في الخواص الطبيعية ووجود ألوان صناعيه مجهولة المصدر وهي عبارة عن 1300 كرتونه جيلي و1200 مقرمشات، وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية في بيان لها اليوم، أن الأصناف التي تم ضبطها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حالها وذلك لعرضها على النيابة العامة.

في وقت سابق شكل مجلس مدينة شبين القناطر حملة بالتعاون مع التفتيش الصيدلي لمتابعة الصيدليات ومتابعة إاتظام تلك الصيدليات وتوافر الأدوية بالتزامن مع الموجه الثانيه لفيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ صيدليات بدون مدير وتحرر عنها محاضر وتم غلق ٢ صيدلية صادر لها قرارات غلق إدارية، كما تم ضبط ١٥ زجاجة كحول مجهول المصدر و٤ علب وشنط من الكمامات وأدوية مهربة من وزارة الصحة مصرح بتداولها في المستشفيات، وأدوية مجهولة المصدر، وأدوية غير مصرح بتداولها ( جدول ثاني )، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بحزم وصرامة دون تهاون .

حملة مراقبة الاغذيه فى القليوبية

حملة مراقبة الاغذيه فى القليوبية

حملة مراقبة الاغذيه فى القليوبية