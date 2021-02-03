شكرا لقرائتكم خبر عن «نحو حي نظيف».. تدشين أول مبادرة مجتمعية لتجميل وتعقيم شوارع الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن المهندس سامح صلاح الشيمى، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة العطارين والجمرك في الإسكندرية، أول مبادرة مجتمعية من نوعها، تهدف إلى تجميل وتطهير وتعقيم وتشجير الأحياء، لخدمة أهالي الدائرة، والمساهمة في دعم ومساعدة الدولة في دورها المجتمعي تجاه المواطنين.

وقال «الشيمى» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن المبادرة تنطلق من حي الجمرك، يستتبعه أحياء اللبان والعطارين والمنشية، وتستمر على مدار 5 أيام بهدف تجميل وتشجير الأحياء بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية المسؤولة عن النظافة في الإسكندرية، والجهات التنفيذية والأمنية في الأحياء المنوط العمل فيها، وبدعم كامل من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأوضح أن فعاليات المبادرة على مدى أيامها الخمسة تشمل، اليوم الأول يختص برفع أكوام القمامة من 6 نقاط جرى تحديدها بعد رصد تجمع للقمامة بها للحفاظ على صحة المواطنين، واليوم الثاني عبارة عن تطهير بعض المنشآت الحيوية والتي تشمل مساجد ومبانٍ حيوية وتم تحديد 7 منشآت يجرى تعقيمها وتطهيرها من بينها مبنى قسم شرطة الجمرك ومسجد المرسى أبوالعباس، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، المعروف عالميا بـ«كوفيد 19».

وتابع عضو مجلس الشيوخ:«اليوم الثالث سيتم تشجير بعض المواقع المحددة والتي تم رصدها وعددها 4 لحماية الطبيعة، فيما سيتم عمل سور موقع داخل الدائرة، فيما تم سيتم عمل 3 شاليات ديكورية في اليوم الخامس للمبادرة»، مشيرا إلى أن شركة نهضة مصر للخدمات البيئية ساهمت في المبادرة بعدد من المعدات وسيارات رفع القمامة لنقلها إلى أماكن التجميع الخاصة بالمحافظة لإنجاح المبادرة».

وأشار إلى أنه عرض تفاصيل المبادرة على رجب النقيدي رئيس حي الجمرك، والذي كلف على الفور لجنة متخصصة من الحي لتذليل المعوقات التي تواجه المبادرة أثناء التنفيذ على الأرض.