شكرا لقرائتكم خبر عن سالي عبدالسلام تبكي على الهواء: «كان زفافي آخر الشهر ولكن مفيش نصيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت المذيعة سالي عبدالسلام، أنها قدّمت معظم حلقات برنامجها «قصة حقيقية»، والذي يذاع على شاشة التليفزيون المصري، وهي في حالة نفسية سيئة للغاية، وقبل الظهور على الهواء مباشرة كانت في حالة بكاء شديدة.

وقالت: «أنا جيت معظم الحلقات وأنا معيطة، ومش مكسوفة إني أقول كده، أهلي بيستنوا مني إني أكون قوية، لكن اللي حصل المرة دي إني منيت نفسي أوي،»مش هقول إن اختياراتي غلط، لأني مش بختار أصلا، أنا ممكن ألاقيني داخلة في قصة وأنا مخترتش عادي، أن شخص مناسب، أنا بختار السكينة والمودة والرحمة، مش زي ما الناس بيقولوا إني مش عاجبني العجب بسمعها كتير».

تابعت: «أيوه كنت باجي التصوير كتير جدا معيطة وبالذات الشهر ده، عشان كنت ممنية نفسي إني هكتب كتابي وأتجوز، بس الموضوع ممشيش ومحصلش نصيب، لأن أغلبية اللي بنعرفهم مبقوش قد المسئولية ومبقوش رجالة ومبقوش يستاهلوا،مذيع الاجتماع برضوا ملهوش حصانة انه يحكى ويتكلم».

استكملت: «الحمد لله يا رب، يمكن أخدت مني حاجات كتير أوي بعد ما كنت منيت نفسي ومتوقعتش أنها هتتاخد مني وفي الوقت ده، الفترة دي كل ما أكلم حد أعيط ويصعب عليّا نفسي، بس أنت عوضتني يا الله».