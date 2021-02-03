شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 12 في تصادم ميكروباص وملاكي على صحراوي أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب ٩ آخرون في حادث تصادم سيارتين «ميكروباص وملاكي» ما بين الكيلو 90 و120 بالطريق الصحراوي الغربي أسوان القاهرة بمركز إدفو.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين تصادم ميكروباص في طريقة من إدفو إلى أسيوط مع ملاكي واشتعال النيران بها وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج، والمتوفين لمشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.