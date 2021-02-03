شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 44 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأنه بلغ إجمالي الإزالات بنواحي المحافظة (44) حالة بمساحة فدان و13 قيراط.
وأضاف الجمل أن إدارة حماية الأراضي تقوم برصد أي مخالفة تعدى على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم لأي حاله ودوام المتابعة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة والقرارات الوزارية.
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