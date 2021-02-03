وأضاف الجمل أن إدارة حماية الأراضي تقوم برصد أي مخالفة تعدى على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم لأي حاله ودوام المتابعة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة والقرارات الوزارية.

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 44 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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