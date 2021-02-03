شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري والهدافين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث الكثيرون من عشاق الرياضة عن ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز غزل المحلة على الزمالك الذى يتصدر ترتيب الدوري المصري بهدفين للمحلة مقابل هدف للزمالك.

جدول ترتيب الدوري المصري اليوم

الفريق عدد المباريات النقاط الزمالك 10 23 الأهلي 9 21 الجونة 11 18 المصري 10 17 بيراميدز 10 15 سيراميكا كليوباترا 10 15 إنبي 8 13 مصر المقاصة 9 13 سموحة 9 12 غزل المحلة 10 11 طلائع الجيش 10 10 المقاولون 10 10 نادي أسوان 10 10 البنك الأهلي 11 9 الإسماعيلي 9 8 الاتحاد السكندري 6 8 الإنتاج الحربي 10 8 وادي دجلة 10 7

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم

اللاعب الفريق الأهداف يوسف أوباما الزمالك 5 رمضان صبحي بيراميدز 5 أحمد سمير طلائع الجيش 5 محمد شريف الأهلي 4 محمود كهربا الأهلي 4 أشرف بن شرقي الزمالك 4 حسام حسن سموحة 4 المغربي أشرف الزمالك 4 جون إيبوكا إنبي 4 مروان حمدي مصر المقاصة 4 شادي حسين سيراميكا كليوباترا 4 أحمد رفعت المصري 4 عمرو جمال طلائع الجيش 4