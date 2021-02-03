شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات المقدمة من إدارة الطب العلاجي بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم إدارة الطب العلاجي بجامعة حلوان مجموعة من الخدمات الطبية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتورة عبير درويش مدير إدارة الطب العلاجي.

وتشمل الخدمات المقدمة من إدارة الطب العلاجي بجامعة حلوان الآتي :

١-الكشف الطبي على الطلاب المستجدين.

٢-تقديم خدمة الطوارىء الطبية للطلاب والعاملين بالجامعة.

٣-التنسيق مع فريق من وزارة الصحة لعمل حملات الكشف المبكر على سرطان الثدي بجميع الوحدات العلاجية داخل وخارج الحرم الجامعى، للطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

٤-إمداد الوحدات العلاجية داخل وخارج الحرم الجامعى بالمستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من العدوى من ماسكات وجوانتيات، و مطهرات الأسطح والصابون وذلك بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالجامعة.

٥-تدريب هيئة التمريض و المنوطين بالإشراف الطبي على العزل بكيفية ارتداء والتخلص من الملابس الخاصة بالعزل، وذلك من خلال مجموعة من المحاضرات بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالجامعة.

٦-نشر كل المعلومات الخاصة بالعلاجات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وذلك نقلا عن وزارة الصحة المصرية.

٧-عمل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك خلال فترات امتحانات الطلاب عن طريق توفير مقاييس قياس درجة الحرارة عن بعد لجميع الطلاب وعمل نشرة بالإجراءات الإحترازية والسادة أعضاء الطاقم الطبي.

٨-الاشراف والمرور على الوحدات العلاجية .

٩-الكشف وتقديم العلاج على الطلاب المترددين على الوحدات العلاجية.

كذلك تتضمن الخدمات علاج الطلبه علي نفقه الجامعه والذي يشمل تحويلهم للمستشفيات المتعاقد معها لعمل العمليات أو إجراء أي أشعات أو تحاليل متخصصه بالتعاون مع مستشفى الطلبه جامعة حلوان.

هذا بالإضافة إلى استرداد قيمه فواتير العلاج الطلبه الذين اضطروا لدفع ثمن الإجراء الطبي نتيجه حاله طارئه وهو جزء مهم من عمل الطب العلاجي، و تقوم إدارة الطب العلاجى بعمل لجنه طبيه قبل بدء العام الدراسي مباشرة و فور الانتهاء من اعمال الكشف الطبي على الطلبه المستجدين للطلبه ذوى الاحتياجات الخاصة لإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بكليات معينه بالجامعه.

كما تقوم اداره الطب العلاجي بالمشاركة في القوافل الطبيه لجامعة حلوان بالساده الأطباء في مختلف التخصصات للكشف علي المرضي و وصف الدواء المناسب .

كذلك قامت إدارة الطب العلاجى تماشيا مع سياسة الدوله للتحول إلى دوله رقميه بعمل مشروع ربط الوحدات العلاجيه إلكترونيا بالإدارة الطبيه وذلك لسهولة التواصل وتبادل المعلومات بين الاداره و الوحدات العلاجيه التابعه للجامعه ذات التوزيع الجغرافي الممتد في أنحاء القاهره الكبري .