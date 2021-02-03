شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد بشمال سيناء لمواجهة الظروف الجوية المحتملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من 3 فبراير وحتي 5 فبراير الجاري.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، مصدرًا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

من جانبه أعلن العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، عن استمرار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، في متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية.