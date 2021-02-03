شكرا لقرائتكم خبر عن تضم 29 مواطنًا.. صرف دفعة جديدة من التعويضات برفح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن صرف دفعة جديدة من التعويضات المالية الخاصة بالمنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي بمدينة رفح، لعدد 29 مواطنًا من المضارين من أهالي مركز ومدينة رفح.

وأكد العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح، في بيان، أن مبالغ التعويضات تتراوح بين 400 إلى 500 ألف جنيه..مطالبًا المواطنين الواردة أسمائهم في الكشوف المستحقة للصرف بالتوجه للبنك لصرف المستحقات.

وحذر رئيس مركز ومدينة رفح المواطنين بعدم التعامل مع الوسطاء، وعدم التعامل بالتوكيلات، حيث سيتم التعامل المباشر مع المواطن المستحق للتعويض دون وسطاء.

بدوره وجه اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على سرعة استكمال صرف التعويضات المقررة للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب، سواء للأراضي الزراعية أو للمباني بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش .