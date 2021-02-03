شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الريال السعودي اليوم فى البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباينت أسعار الريال السعودي اليوم فى البنوك المصرية وكان أعلي سعر لشراء الريال السعودي فى البنوك هو 4.18 جنيهًا وأعلي سعر للبيع هو 4.21 جنيهًا.

وحددت بنوك المركزي المصري وبلوم وعودة والمشرق وHSCB وQNP 4.18 جنيهًا سعر الريال السعودي للشراء و4.21 جنيهًا للبيع، بينما كان السعر فى بنك المصرف العربي الدولي 4.18 للشراء و4.20 للبيع.

وكان سعر الشراء فى البنك المصري الخليجي 4.16 جنيهًا للشراء و4.21 جنيهًا للبيع وفي بنك الإمارات دبي الوطني 4.15 جنيهًا للشراء و4.21 جنيهًا للبيع، وفى البنك الأهلي المتحد جنيهًا4.14 للشراء و4.21 جنيهًا للبيع، وفى بنك كريدي أجريكول والأهلي الكويتي 4.13 جنيهًا للشراء و4.21 جنيهًا للبيع وفى البنك المصري لتنمية الصادرات والتجاري الدولي 4.12 جنيهًا للشراء و4.21 جنيهًا للبيع.

وكانت الأسعار فى بنك مصر وكذلك البنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية 4.11 جنيهًا للشراء و4.20 جنيهًا للبيع، وفى بنوك الاستثمار العربي وأبو ظبي كانت سعر الريال السعودي 4.11 جنيهًا للشراء و4.21 جنيهًا للبيع، أما فى بنك التنمية الصناعية فكان سعر الريال السعودي 4.10 جنيهًا للشراء و4.21 جنيهًا للبيع.