شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية تصل للسيول على سلاسل جبال البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد، اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 03 فبراير، وحتى يوم الجمعة الموافق 05 فبراير حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

كما يشهد اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( السلوم - مطروح تمتد متوسطة إلى الإسكندرية مساء )

وأضافت هيئة الأرصاد، أن فرص الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - السويس - شرم الشيخ -سانت كاترين )

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة تمتد متوسطة للإسكندرية مساء ، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد، .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.