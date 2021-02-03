شكرا لقرائتكم خبر عن الأدخنة تتصاعد لليوم الخامس على التوالى بعقار فيصل المحترق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم الخامس على التوالى استمرار تصاعد الأدخنة، من داخل مخزن الأحذية أسفل عقار بمنطقة فيصل نطاق كرداسة وسط تواجد الأجهزة الأمنية بمحيط العقار.

وكان حريق هائل اندلع داخل مصنع و مخزن أحذية مكون من 3 طوابق "أرضى وطابق أول وثانى" بشارع المطبعة بمنطقة فيصل، وانتقل رجال الحماية المدنية للمكان لمحاولة إخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ومصنع مخزن أحذية على مساحة 1000 متر لعقار بمنطقة فيصل وعلى الفور انتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية الى المكان وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده لمحاولة إخماد الحريق.