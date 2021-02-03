شكرا لقرائتكم خبر عن وفد روسى يغادر القاهرة بعد الاطمئنان على إجراءات الأمن بمطارى الغردقة وشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر القاهرة مساء اليوم، الأربعاء، الوفد الأمني الروسي، بعد انتهاء جولة تفقدية استمرت لمدة 6 أيام للتفتيش علي الإجراءات الأمنية بمطاري شرم الشيخ والغردقة، ضمن جولات الوفود الروسية لدراسة عودة حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

شملت جولة الوفد الروسي الاطلاع علي آخر إجراءات الأمن والسلامة، المتبعة داخل صالات السفر والوصول، وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية، التى تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتفقد الوفد الروسي أيضا، عمليات نقل حقائب الركاب داخل المطارين، وأنظمة تأمين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات، بالإضافة إلى تفقد تأمين أسوار المطارين وكاميرات المراقبة، وتابع أداء مجموعات العمال المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية، وداخل الطائرات ، وكذلك جاهزية منظومة السيور.

ومن المقرر أن يتم رفع تقرير نهائي إلى سلطات الطيران المدني في روسيا، بعد لقاء مسئولي وزارة الطيران المدني بالقاهرة، بشأن الزيارة الحالية التي أجراها الوفود، لاتخاذ قرار بشأن استئناف الطيران المباشر إلى المنتجعات المصرية.