شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة أول كلية تقرر عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الكلية اعتمدت آلية عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020 /2021، حيث تجرى امتحانات اون لاين من المنازل على أن تبدأ يوم الأحد 21 فبراير الجارى.

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى لـ ”الخليج 365” أن الكلية ستجرى امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الدراسات العليا بالتزامن مع طلاب البكالوريس ولكن فى أيام مختلفة، تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة.

وأشارت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة إلى أن الكلية تمتلك فريق الدعم الفنى للتعامل مع الانترنت بالكلية والتواجد بصورة مستمرة لحل أى مشكلة قد تظهر، لافتة إلى أنه تم تقسيم فريق الدعم الفنى للإشراف على امتحانات طلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريس.

وأكدت الدكتورة هويدا مصطفى، أن الفترة الماضية شهدت تدريب اعضاء هيئة التدريس والطلاب والفريق الفنى على استخدام منصة بلاك بورد.

على جانب آخر كان مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، عقد جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمستشارين، لمناقشة إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021، وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” أبرز 10 قرارات لمجلس جامعة القاهرة بشأن الاستعدادات للامتحانات:-

1- بدء امتحانات الفصل الأول اعتبارًا من 20 فبراير.

2- تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين في الامتحانات.

3- إعلان الجداول بالكليات بنهاية الأسبوع الأول من فبراير الجاري.

4- بدء تصحيح الامتحانات فور انتهاء كل مادة.

5- توفير قاعات كبيرة مع تحقيق التباعد الاجتماعي الآمن.

6- بدء تسكين طلاب المدن الجامعية اعتبارًا من 17 فبراير وفق جداول محددة ومعلنة.

7- أطقم طبية وكواشف حرارية وبوابات للتعقيم للتأكد من سلامة جميع المشاركين في الامتحانات.

8- تشكيل لجان طوارئ للتعامل الفوري مع أي مشكلة وحلها.

9- الالتزام بضوابط نظام الامتحانات الموضوعية وفق المقاييس الدولية.

10- إعداد لجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم.