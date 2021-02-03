شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف جنوب فرنسا يستقبل مندوب مصر لدى الأمم المتحدة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، إن الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والجزء الفرنسى من سويسرا، السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم بالمقر الأوروبى للأمم المتحدة بچنيف، لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد، مندوبًا دائمًا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وغادر السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، فى 30 يناير الماضى، إلى جنيف لتسلم مهام منصبه الجديد مندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى .

وكانت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التى يترأسها وزير الخارجية، قد عقدت من قبل اجتماعها الدورى برئاسة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين ، الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بحضور ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.

وشهد الاجتماع قيام أمين عام اللجنة باستعراض التقدم المحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال العام المنصرم، حيث أوضح أنه على الرغم من أن عام 2020 هو العام التأسيسي الأول لعمل اللجنة، وأنه شهد تحديات ذات الصلة بجائحة كورونا، إلا أن الأمانة تمكنت من استكمال هيكلها المؤسسى، ومن تكوين وحدات العمل المتخصصة وصياغة خطة عمل كل منها، وتوفير الموارد البشرية المطلوبة، واعداد بطاقات الوصف الوظيفى لأعضاء الأمانة، ووضع لبنات المنظومة المعلوماتية التي تعين تلك الوحدات على أداء عملها.