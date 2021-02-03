شكرا لقرائتكم خبر عن ضريح أم كلثوم يستعد لاستقبال زواره لإحياء ذكرى كوكب الشرق الـ 46 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد ضريح السيدة أم كلثوم ، كوكب الشرق ، بمنطقة البساتين ، لاستقبال زوارها من محبيها وعشاقها حول العالم ، وذلك لإحياء ذكراها ال 46 ، حيث تم فتح الضريح وتجهيزه لاستقبال الزوار من خلال بث القرآن، وتجهيز الصالون الخاص الموجود داخل الضريح، ورش المياه وباقات الزهور حول الضريح.

وتحل علينا اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل "كوكب الشرق" سيدة الغناء العربى الراحلة "أم كلثوم"، وهى الذكرى الـ 46 على رحيلها، حيث توفيت يوم الإثنين 3 فبراير 1975م عند الرابعة مساءاً بسبب قصور القلب عن عمر يناهز 76 عاماً في القاهرة.

جنازة كوكب الشرق، شيعت من مسجد عمر مكرم، وكانت جنازةً مهيبة، وتعد من أكبر الجنازات في العالم، حيث وصل عدد المشيعين بين 2 إلى 4 مليون شخص، ليودع العالم سيدة الغناء العربى وسط حزن وبكاء ودموع الملايين من محبيها وعاشقيها.

ويتميز الحوش الموجود فيه ضريح أم كلثوم بالفخامة مقارنة بالأضرحة والمقابر، حيث توجد على جدرانه نقوش وزخارف إسلامية بديعة، ويعد من أكبر المدافن مساحة في منطقة مقابر البساتين.