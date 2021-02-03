شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن توفير مراجعة لدروس منهج الدراسات للشهادة الإعدادية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير شرح لدروس فى مادة الدراسات الاجتماعية لجميع طلاب الصف الشهادة الإعدادية، قائلة: تابعوا البث المباشر لمراجعة درس الدراسات الإجتماعية "المناخ والنبات الطبيعي في العالم" اليوم الأربعاء 3 فبراير الساعة 7 مساءً، ويمكن كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طالب المديريات التعليمية بالانتهاء من تسجيل ومراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية والمبانى المدرسية والمبانى الملحقة، وتسجيل أعداد الحجرات وحالتها من حيث الدقة والمكونات ونقل الطلاب من المدارس التي صدر لها قرار إزالة أو صيانة إلى مدارس أخرى، وإنشاء مدرسة ثانوى عام جديدة للمدارس المستضافة على مدارس إعدادى أو الفصول الملحقة بمدارس أخرى واستيفاء واعتماد الاستمارة من المدرسة والإدارة بعد طباعتها ورفعها لمدير مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، فى خطاب لها جرى إرساله للمديريات: فى إطار بدء الاستعدادات لإجراء امتحانات النقل وشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى والإجراءات التى تم اتخاذها بشأن أعمال تجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية بالمديريات يتم التنبيه على المدارس الثانوي العام بسرعة الانتهاء من تسجيل ومراجعه وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بها.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: يجرى استيفاء البيان الخاص بحجم الأعطال بكل مكون من مكونات البنية التكنولوجية بالمدارس، وكذلك البيانات الخاصة بالمباني المدرسية والمباني الملحقة من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك والمتاح على بوابة خدمات وزارة التربية والتعليم.