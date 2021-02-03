شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنعى عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بعد وفاته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وفاة الدكتور محمد علي محمد نوفل عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، والتي وافته المنية صباح اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد وأسرة الكلية والجامعة، وعبر عن اعتزازه بالدكتور محمد نوفل.

وتوجه الدكتور محمد الخشت، بالدعاء للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.



على جانب آخر، كان مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، عقد جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمستشارين، لمناقشة إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021، وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” أبرز 10 قرارات لمجلس جامعة القاهرة بشأن الاستعدادات للامتحانات:-



1- بدء امتحانات الفصل الأول اعتبارًا من 20 فبراير.



2- تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين في الامتحانات.



3- إعلان الجداول بالكليات بنهاية الأسبوع الأول من فبراير الجاري.



4- بدء تصحيح الامتحانات فور انتهاء كل مادة.



5- توفير قاعات كبيرة مع تحقيق التباعد الاجتماعي الآمن.



6- بدء تسكين طلاب المدن الجامعية اعتبارًا من 17 فبراير وفق جداول محددة ومعلنة.



7- أطقم طبية وكواشف حرارية وبوابات للتعقيم للتأكد من سلامة جميع المشاركين في الامتحانات.



8- تشكيل لجان طوارئ للتعامل الفوري مع أي مشكلة وحلها.



9- الالتزام بضوابط نظام الامتحانات الموضوعية وفق المقاييس الدولية.



10- إعداد لجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم.

