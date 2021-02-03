شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الآثار جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من وضع جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020 /2021، التى من المقرر أن تنطلق يوم السبت 20 فبراير الجارى.

وقال الدكتور أحمد رجب، فى تصريحات لـ ”الخليج 365” أن الكلية حددت آلية إتمام الامتحانات، حيث من المقرر أن تجرى امتحانات الفصل الدراسى الأول حضوريا بالكلية بنظام البابل شيت، لافتا إلى أنه تم إعلان جدول الامتحان على موقع الكلية الرسمى.

ولفت عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إلى أنه وفقا لقرار مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، سيكون التسكين فى المدينة الجامعية للطلاب المغتربين اعتبارا من يوم 17 فبراير الجارى.

وأكد الدكتور أحمد رجب، أنه سيتم مراعاة الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحان وبوابات التعقيم أمام المباني التي تقام بها الامتحانات والتعقيم بين الفترات وقياس حرارة الطلاب والتباعد بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات، حيث يوضع في كل قاعة 30 في المائة فقط من قدرتها الاستيعابية، ضمانا للتباعد التام بين الطلاب أثناء الامتحانات، ولايسمح بالدخول للامتحان نهائيا إلا بالكمامة.