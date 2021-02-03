شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تكشف 9 خدمات أساسية تقدمها إدارة الطب العلاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم إدارة الطب العلاجى فى جامعة حلوان مجموعة من الخدمات الطبية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتورة عبير درويش، مدير إدارة الطب العلاجى.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تشمل الخدمات المقدمة من إدارة الطب العلاجى بجامعة حلوان الآتى:-

1-الكشف الطبي على الطلاب المستجدين.

2-تقديم خدمة الطوارىء الطبية للطلاب والعاملين بالجامعة.

3-التنسيق مع فريق من وزارة الصحة لعمل حملات الكشف المبكر على سرطان الثدي بجميع الوحدات العلاجية داخل وخارج الحرم الجامعى، للطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

4-إمداد الوحدات العلاجية داخل وخارج الحرم الجامعى بالمستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من العدوى من ماسكات وجوانتيات، و مطهرات الأسطح والصابون بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالجامعة.

5-تدريب هيئة التمريض والسادة المنوطين بالإشراف الطبى على العزل بكيفية ارتداء والتخلص من الملابس الخاصة بالعزل، وذلك من خلال مجموعة من المحاضرات بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالجامعة.

6-نشر كل المعلومات الخاصة بالعلاجات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وذلك نقلا عن وزارة الصحة المصرية.

7-عمل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك خلال فترات امتحانات الطلاب عن طريق توفير مقاييس قياس درجة الحرارة عن بعد لجميع الطلاب وعمل نشرة بالإجراءات الإحترازية والسادة أعضاء الطاقم الطبي.

8-الاشراف والمرور على الوحدات العلاجية.

9-الكشف وتقديم العلاج على الطلاب المترددين على الوحدات العلاجية.

كذلك تتضمن الخدمات علاج الطلبه علي نفقه الجامعة، الذى يشمل تحويلهم للمستشفيات المتعاقد معها لعمل العمليات أو إجراء أي أشعات أو تحاليل متخصصه بالتعاون مع مستشفى الطلبه جامعة حلوان، بالإضافة إلى استرداد قيمه فواتير العلاج الطلبه الذين اضطروا لدفع ثمن الإجراء الطبى نتيجه حالة طارئة وهو جزء مهم من عمل الطب العلاجي، و تقوم إدارة الطب العلاجى بعمل لجنه طبيه قبل بدء العام الدراسى مباشرة و فور الانتهاء من اعمال الكشف الطبى على الطلبه المستجدين للطلبه ذوى الاحتياجات الخاصة لإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بكليات معينه بالجامعه.

كما تقوم إدارة الطب العلاجى بالمشاركة فى القوافل الطبية لجامعة حلوان من خلال الدفع بمجموعة الأطباء فى مختلف التخصصات للكشف على المرضى ووصف الدواء المناسب.

كذلك قامت إدارة الطب العلاجى تماشيا مع سياسة الدوله للتحول إلى دولة رقمية بعمل مشروع ربط الوحدات العلاجية إلكترونيا بالإدارة الطبية لسهولة التواصل وتبادل المعلومات بين الإدارة والوحدات العلاجية التابعة للجامعة ذات التوزيع الجغرافى الممتد فى أنحاء القاهره الكبرى.