أخبار مصر

هبوط أسعار الذهب اليوم فى مصر صباحًا رغم ارتفاعه عالميًا

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حمدي قاسم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار الذهب اليوم فى مصر صباحًا رغم ارتفاعه عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أسعار الذهب الانخفاض صباح اليوم الأربعاء لجميع الأعيرة وسط توقعات بمعاودة الإرتفاع المؤقت اليوم وذلك بسبب ارتباط سعر جرام الذهب فى مصر بسعر الذهب والدولار أيضًا فى البورصات العالمية، وذلك يعطي مؤشرًا أن انخفاض أسعار الذهب فى مصر صباح اليوم هو انخفاض مؤقت وسيليه ارتفاع طفيف فى السعر.

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فى مصر إلي 923 جنيهًا

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى مصر إلي 808 جنيهًا

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فى مصر إلي 694 جنيهًا

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 زنة 8 جرامات فى مصر إلي 6464 جنيهًا

البيان

صباح الاثنين

مساء الاثنين

صباح الثلاثاء

مساء الثلاثاء

صباح الأربعاء

أسعار الذهب عيار 24

928

932

929

925

923

أسعار الذهب عيار 21

812

816

813

810

808

أسعار الذهب عيار 18

696

699

697

696

694

أسعار الجنيه الذهب

6496

6528

6503

6480

6464

وارتفعت أسعار الذهب الآجلة تسليم إبريل المقبل فى البورصات العالمية خلال الجلسة الأسيوية صباح اليوم بنسبة 0.22% ليصل إلى 1842.6 دولار مقارنة بسعر 1838.5 دولار مع الجلسة الافتتاحية، ويأتي ذلك وسط حالة من الترقب لتنفيذ الإجراءات التحفيزية للاقتصاد الأمريكي التى أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن والتى أثر الإعلان عنها على سعر الدولار والذهب فى الوقت الذى حث فيه نواب جمهوريين فى مجلس الشيوخ على تقليص خطة بايدن التحفيزية التى تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار إلى الثلث تقريبًا.

عيار الذهب - صورة أرشيفية

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    166,492

  • تعافي

    130,107

  • وفيات

    9,360

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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