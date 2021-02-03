شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار الذهب اليوم فى مصر صباحًا رغم ارتفاعه عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أسعار الذهب الانخفاض صباح اليوم الأربعاء لجميع الأعيرة وسط توقعات بمعاودة الإرتفاع المؤقت اليوم وذلك بسبب ارتباط سعر جرام الذهب فى مصر بسعر الذهب والدولار أيضًا فى البورصات العالمية، وذلك يعطي مؤشرًا أن انخفاض أسعار الذهب فى مصر صباح اليوم هو انخفاض مؤقت وسيليه ارتفاع طفيف فى السعر.

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فى مصر إلي 923 جنيهًا

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى مصر إلي 808 جنيهًا

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فى مصر إلي 694 جنيهًا

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 زنة 8 جرامات فى مصر إلي 6464 جنيهًا

البيان صباح الاثنين مساء الاثنين صباح الثلاثاء مساء الثلاثاء صباح الأربعاء أسعار الذهب عيار 24 928 932 929 925 923 أسعار الذهب عيار 21 812 816 813 810 808 أسعار الذهب عيار 18 696 699 697 696 694 أسعار الجنيه الذهب 6496 6528 6503 6480 6464

وارتفعت أسعار الذهب الآجلة تسليم إبريل المقبل فى البورصات العالمية خلال الجلسة الأسيوية صباح اليوم بنسبة 0.22% ليصل إلى 1842.6 دولار مقارنة بسعر 1838.5 دولار مع الجلسة الافتتاحية، ويأتي ذلك وسط حالة من الترقب لتنفيذ الإجراءات التحفيزية للاقتصاد الأمريكي التى أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن والتى أثر الإعلان عنها على سعر الدولار والذهب فى الوقت الذى حث فيه نواب جمهوريين فى مجلس الشيوخ على تقليص خطة بايدن التحفيزية التى تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار إلى الثلث تقريبًا.

عيار الذهب - صورة أرشيفية