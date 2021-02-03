شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار الذهب اليوم فى مصر صباحًا رغم ارتفاعه عالميًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت أسعار الذهب الانخفاض صباح اليوم الأربعاء لجميع الأعيرة وسط توقعات بمعاودة الإرتفاع المؤقت اليوم وذلك بسبب ارتباط سعر جرام الذهب فى مصر بسعر الذهب والدولار أيضًا فى البورصات العالمية، وذلك يعطي مؤشرًا أن انخفاض أسعار الذهب فى مصر صباح اليوم هو انخفاض مؤقت وسيليه ارتفاع طفيف فى السعر.
انخفاض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فى مصر إلي 923 جنيهًا
انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى مصر إلي 808 جنيهًا
انخفاض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فى مصر إلي 694 جنيهًا
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 زنة 8 جرامات فى مصر إلي 6464 جنيهًا
|
البيان
|
صباح الاثنين
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مساء الاثنين
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صباح الثلاثاء
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مساء الثلاثاء
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صباح الأربعاء
|
أسعار الذهب عيار 24
|
928
|
932
|
929
|
925
|
923
|
أسعار الذهب عيار 21
|
812
|
816
|
813
|
810
|
808
|
أسعار الذهب عيار 18
|
696
|
699
|
697
|
696
|
694
|
أسعار الجنيه الذهب
|
6496
|
6528
|
6503
|
6480
|
6464
وارتفعت أسعار الذهب الآجلة تسليم إبريل المقبل فى البورصات العالمية خلال الجلسة الأسيوية صباح اليوم بنسبة 0.22% ليصل إلى 1842.6 دولار مقارنة بسعر 1838.5 دولار مع الجلسة الافتتاحية، ويأتي ذلك وسط حالة من الترقب لتنفيذ الإجراءات التحفيزية للاقتصاد الأمريكي التى أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن والتى أثر الإعلان عنها على سعر الدولار والذهب فى الوقت الذى حث فيه نواب جمهوريين فى مجلس الشيوخ على تقليص خطة بايدن التحفيزية التى تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار إلى الثلث تقريبًا.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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