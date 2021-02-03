شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تأهيل محطات التوليد القديمة للمساهمة فى تقليل الفقد الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع أجرى إحلالا وتجديدا لشبكات النقل والتوزيع وإعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء القديمة، بما يساهم فى تقليل الفقد الكهربى ورفع كفاءة الطاقة الكهربية.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه جرى إعداد خطة وطنية للطاقة الكهربائية المستدامة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية (2019-2022)، وتم اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء ضمن الأهداف الواردة بإستراتيجية مصر 2035 التي تعتمد على كيفية الوصول إلى تحقيق أعلى قدر من تحسين كفاءة الطاقة الكهربية وتوفير استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.

وقال حمزة، إنه يجرى استخدام نظام الدورات المركبة في محطات توليد الكهرباء مما يؤدى إلى توليد طاقة بدون استخدام وقود واستخدام وحدات توليد بنظام الضغوط فوق الحرجة ذات الكفاءة المرتفعة، والقيام بدراسات تقييم الأثر البيئي وتطبيق معايير حماية البيئة فى محطات توليد الكهرباء، وتطبيق العديد من النظم الهندسية والتكنولوجية المتعلقة بالمياه وتلوث الهواء، وخاصة التخلص من العوادم لمحطات التوليد.