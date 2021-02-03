شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: صرف الزيادات المالية للمعلمين فبراير الجارى شاملة مكافأة يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الزيادة المعلن عنها للمعلمين من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي أقرها مجلس الوزراء ومجلس النواب، استوفت إجراءات إدارية متعددة لتفعيلها لجميع معلمي وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.

وكشف وزير التربية والتعليم فى تصريحات له: سوف تصرف الزيادات فبراير الجارى، وكذلك سوف تصرف مكافأة يناير معها باذن الله، قائلا: إنه عمل ضخم والمعلمون يستحقون المزيد وهذه أول خطوة من خطوات إصلاح أحوال المنظومة التعليمية للمعلمين.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالموافقة على ضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.



وتضمن القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابي وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة.