شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تصل للسيول اليوم ونشاط رياح مثيرة للأتربة والصغرى بالقاهرة 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسا دافئا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا دافئا على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الغربية، دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة تمتد متوسطة للإسكندرية مساء، وأمطارا متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، باردا على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.