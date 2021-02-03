شكرا لقرائتكم خبر عن حنين حسام تحتفل بعد إخلاء سبيلها بالرقص على مهرجان "أندال".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت حنين حسام، الشهيرة بفتاة "التيك توك"، الظهور في مقطع فيديو جديد، وهى تحتفل بعد خروجها من السجن، وإخلاء سبيلها من قسم شرطة الساحل، تنفيذا لقرار النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.

وظهرت حنين حسام، وهى ترقص مع أصدقائها على مهرجان أندال أندال" الشعبى، وتظهر سعادتها بعد غيابها لفترة الطويلة لخوضها للمحاكمة.

@bondokmatreyaa حنين حسام بعد ما خرجت من السجن♥##بندق_مطريه♬ الصوت الأصلي - ➪♥عسليه الرياكت♥➪

وقبلها ظهرت فتاة التيك توك حنين حسام، بدون حجاب لأول مرة مع الدكتور فادى بدوى، التيك توكار الشهير بعد خروجها من قسم شرطة الساحل، وتداول فيديو لحنين حسام مع صديقها فادى بدوى، أكدت من خلاله أن الفترة المقبلة ستأخذ فترة من الراحة، موضحة أن حساباتها عبر موقع تيك توك أغلقت بسبب الضغط الكبير، وأنها ستدشن أكونت جديد ستعلن عنه عند صديقها فادى.

@bondokmatreyaa حنين حسام لما خرجت من السجن♥##بندق_مطريه♬ الصوت الأصلي - ➪♥عسليه الرياكت♥➪

كانت حنين حسام الشهيرة بفتاة "التيك توك"، قد خرجت من قسم شرطة الساحل، بعد إنهاء كافة إجراءات إخلاء سبيلها تنفيذا لقرار النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه، وأوضح محاميها أن أسرتها سددت الكفالة المقررة لإخلاء سبيلها.



حنين حسام تحتفل ببراءتها



حنين حسام تحتفل

كان قاضى التجديد بمحكمة العباسية، قرر الثلاثاء الماضى، إخلاء سبيل حنين حسام، الشهيرة بفتاة "التيك توك" على ذمة القضية المتهمة فيها بعدة تهم منها الإتجار بالبشر والتحريض على الفسق وجاء إخلاء السبيل بكفالة 5 آلاف جنيه، إلا أن النيابة استأنفت على قرار إخلاء السبيل وهو الاستئناف الذى نظر أمس قاضى التجديد الجزئى، والذى رفض استئناف النيابة وأيد قرار لإخلاء السبيل.



حنين حسام مع صديقاتها