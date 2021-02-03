شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: نسعى لوصول أول دفعة من القطارات الإسبانية الجديدة فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أن هناك جهود تبذل من الهيئة ومساع لوصول أول دفعة من القطارات الأسبانية المكيفة الجديدة المتعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية خلال الشهر المقبل وعدم تأجيلها.

وأضافت المصادر أن الدفعة الأولى سيضم كل قطار منها يشمل جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة.

وأوضحت المصادر أن التعاقد يشمل 6 قطارات ستوردها شركة تالجو تضم إجمالى 90 عربة و6 جرارات تشمل 30 عربة مكيفة درجة أولى و48 عربة درجة ثانية مكيفة و6 عربات باور (قوى) و6 عربات بوفية، والعربات صناعة اسبانية تصنعها شركة تالجو بجانب 6 جرارات تصنعها شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية.

ولفتت المصادر إلى أن تكلفة القطارات الجديدة تبلغ 126 مليون يورو، ويتم تمويلها بالكامل من خلال البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية فى صورة قرض ميسر، كما أن التعاقد مع الشركة الأسبانية يشمل ملحق عقد صيانة للقطارات الجديدة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها لمدة 8 سنوات بتكلفة 31.9 مليون يورو.

والعربات الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطاراتوصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات.

القطارات الجديدة المتعاقد عليها بها أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن كل مقعد من مقاعد العربات الأولى مكيفة مزود بشاشة عرض لعرض المواد الفيلمية، بالإضافة إلى وجود شاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية مكيفة، وسيكون موجود بعربات تلك القطارات كاميرات مراقبة لتأمين الركاب.