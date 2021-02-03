شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل الخير تقيم 4 محطات طاقة شمسية لتشغيل مواتير مياه الآبار بشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بهدف رفع المستوى المعيشى للسكان المحليين لعدد من التجمعات البدوية المنتشرة داخل الاودية الصحراوية بمنطقة الشلاتين جنوب البحر الأحمر من خلال عملية تطهير آبار المياه الجوفية وتوفير مواتير رفع تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب للأهالي سقى الإبل والأغنام بدلا من استخدام الأدوات القديمة المتمثّلة في الدلو والحبل، وذلك كمشاركة مجتمعية لمساعدة السكان المحليين، قدمت جمعية «قوافل الخير» عدد من محطات الطاقة الشمسية وخزانات المياه وذلك لتوفير مصدر دائم لهم من مياه الشرب مما يساعدهم على الاستقرار وعدم الترحال لمساعدة الأهالى في مصدر رزقهم الوحيد واقامة خزانات بجوار الآبار لتكديس كميات من المياه بشكل دائم وتم تدريب عدد من الأهالي بهذه التجمعات على تشغيل هذه المواتير والمحطات.

وأكد آدم سعد الله مدير جمعية تنمية محميات البحر الأحمر بالشلاتين أنه تم تنفيذ أربع محطات للطاقة الشمسية لآبار المياه وتزويدهم بمواتير وتجهيزهم لأهالي عدد من وديان شلاتين لرفع مشقة استخراج المياه عنهم يدويا وتوفير المياه لهم وللإبل.

حيث تم تجهيز بئر ماضي وعسيلة وسلالة وهيبيت بمحطة طاقة شمسية موتور سحب لكل بئر.

ووجه مسؤولو الجمعية الخيرية الشكر للواء ياسر شعبان رئيس مدينة شلاتين جنوب البحر الأحمر والمهندس محمد على سكرتير المدينة شلاتين على قدموه لمسؤولي الجمعية الخيرية لتسهيل مهمتهم في تركيب محطات الطاقة الشمسية على كل بئر.