شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية شعريه لتأبين الشاعر الراحل أحمد طليس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحضور جمال فهمى عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس نظم قصر ثقافة مطوبس أمسية شعرية لتأبين الشاعر الراحل أحمد طليس، أقيمت بنادي معلمين مطوبس حضرها الدكتورة فريدة عبده، أمين حزب مستقبل وطن بمطوبس وقيادات قصر الثقافه والعديد من شعراء المحافظة والمحافظات المجاورة، ومن بينهم الشاعر أسامة القباني، صديق الشاعر الراحل والذي ألقى قصيدة رثاء على روح طليس.

كما تناول الحضور السيرة الزكية العطرة للشاعر الكبير الراحل الذي أثرى الحياة الثقافية بالمحافظة بقصائده ودواوين شعره حيث كان مهموما بقضايا الوطن، وقرأ الحضور الفاتحه على روح الفقيد كما وقفوا دقيقة حداد على روحه الطاهرة.

وفي نهاية الاحتفال قام رئيس المدينة بتوزيع شهادات تقدير على الحضور من أقارب الشاعر الراحل والشعراء والأدباء المشاركين، كما اختتمت الاحتفالية بالتقاط بعض الصور التذكارية.

تكريم الشاعر الراحل أحمد طليس

تكريم الشاعر الراحل أحمد طليس

تكريم الشاعر الراحل أحمد طليس

تكريم الشاعر الراحل أحمد طليس

تكريم الشاعر الراحل أحمد طليس

تكريم الشاعر الراحل أحمد طليس

تكريم الشاعر الراحل أحمد طليس

تكريم الشاعر الراحل أحمد طليس

تكريم الشاعر الراحل أحمد طليس

تكريم الشاعر الراحل أحمد طليس

تكريم الشاعر الراحل أحمد طليس