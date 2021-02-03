شكرا لقرائتكم خبر عن قدم شكوتك فى الكهرباء إلكترونيا × 5 خطوات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن الآليات التى توفرها وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة للتواصل مع الجمهور لتلقى شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء ، للتعرف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن ، و التي يلجأ إليها مستهلك مرفق الكهرباء لحل مشكلته وهى كالاتي :

1- الاتصال على الخط الساخن 121.

2- الموقع الالكتروني لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

3-تقديم شكوى على الموقع الالكتروني لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة.

4- الموقع الالكتروني للشركه القابضة لكهرباء مصر.

5- الموقع الرسمي والبريد الالكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أكد ،فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365"أن هناك انخفاض ملحوظ في شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء ، والذى يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بدون تدخل اى عنصر بشرى.