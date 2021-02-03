كورونا في 24 ساعة| انخفاض جديد في الإصابات وتجاوز ذروة الموجة الثانية للفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 521 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، كما تم تسجيل 47 حالة وفاة جديدة.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

سلالة كورونا الجديدة: 3 تغييرات جلدية قد تظهر قبل أي أعراض أخرى

رغم كورونا.. تحويلات المصريين بالخارج تقفز في 11 شهرًا (إنفوجرافيك)

جونز هوبكنز: الولايات المتحدة سجلت أمس 134 ألف إصابة بكورونا

أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. تجنب مقابلة صديقك كل يوم

وكيل طب الأزهر: مصر تجاوزت ذروة الموجة الثانية لفيروس "كورونا"

"طبقة من الفرو".. علامة على اللسان تؤكد الإصابة بكورونا

دراسة: تأخير الجرعة الثانية من لقاح "فايزر" يُعرّض كبار السن للإصابة بسلالة متحورة لكورونا

اكتشاف طفرة جديدة من السلالة كورونا "البريطانية"

ما هو العقار الجديد المعتمد على الأجسام المضادة وهل يُعالج كوفيد 19؟

حالة غير مسبوقة.. إصابة شخصين بـ"سلالتين مختلفتين" من كورونا بالبرازيل

أستاذ فيروسات: انخفاض أعداد الإصابات بكورونا يرجع لطبيعة الفيروس التنفسية

فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 3.26 مليون حالة

خبراء ينصحون بتجنب الحمل لمدة شهرين بعد تلقي لقاح كورونا

رغم "كورونا".. جمعة: نتوقع ارتفاع أرباح "الأوقاف" إلى مليار و800 مليون جنيه

"بلومبرج": عدد الأمريكيين الذين تلقوا لقاح كورونا أكثر من المصابين

دبي تتسلم أول دفعة من لقاح "أسترازينيكا" من الهند