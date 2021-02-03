حدث ليلاً| 521 إصابة بكورونا وتفاصيل تحقيقات حادث "برج الدائري"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 407 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130514 حالة حتى اليوم.

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وكيل "النواب" يطالب بتوطين الصناعات كثيفة العمالة والاهتمام بتجارة الخدمات

قال النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، إننا كرجال صناعة نشهد على إنجازات وزارة الصناعة، واهتمامها بصغار الصُناع وحرص الوزيرة نيفين جامع على تقديم قانون يهتم بتفاصيل التفاصيل.

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بقيمة 300 مليون جنيه.. الصوت والضوء تقترب من تطوير منطقة الأهرامات

كشف محمد عبدالعزيز، العضو المنتدب لشركة الصوت والضوء، عن اقتراب العمل على تطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، بالتعاون مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وذلك بقيمة 300 مليون جنيه.

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مالك "برج الدائري" أمام النيابة: الحريق سببه ماس كهربائي

أدلى مالك عقار "برج الدائري المحترق" الثلاثاء، باعترافاته أمام النيابة العامة.

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متحدث النيابة الإدارية: التحقيق في 7 مخالفات مع المسئولين في الحي بسبب عقار الدائري

قال المستشار محمد سمير ، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية ، حول استمرار تصاعد الأدخنة لليوم الرابع على التوالي من عقار الدائري المشتعل ، إن تم فتح تحقيق بأمر من مستشار الهيئة " حلمي العمدة " ، للتحقيق في هذه الواقعة، صدر قرار اليوم تشكيل لجنتين متخصصتين للتحقيق.

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"النواب" يُحيل بيان وزيرة الصناعة إلى اللجان النوعية.. ورفع الجلسة للغد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس على إحالة بيان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس كل في اختصاصه لمناقشته ومتابعة ما تم تنفيذه.

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أستاذ باثولوجي: كورونا جنوب أفريقيا يتخفى من المناعة ويهدد فاعلية اللقاح

قال الدكتور ضياء الدين كامل، أستاذ الباثولوجي، بجامعة أنجلا راسكن في بريطانيا، إن شركة أسترازينيكا وافقت على زيادة كمية لقاح كورونا المخصصة للاتحاد الأوروبي بنسبة 30%.

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خطأ قاتل وعناية إلهية منعت كارثة.. آخر تطورات حريق "برج الدائري"

كشفت معاينة الأجهزة المعنية عن آخر المستجدات بحريق مصنع ومخزن أحذية أسفل برج متاخم للطريق الدائري بنطاق مركز كرداسة شمال الجيزة في يومه الرابع.

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بدءًا من الإعدادية.. تفاصيل اعتماد الفرنسية كلغة أساسية في المدارس

كشفت وفاء عباس، مستشار اللغة الفرنسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل اعتماد اللغة الفرنسية كلغة أساسية في التعليم الأساسي.

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مسؤولون فرنسيون يعربون عن قلقهم من انتشار سلالات أكثر شراسة من كورونا

أعرب مسؤولو الصحة الفرنسيون، الثلاثاء، عن قلقهم المتزايد بشأن انتشار المزيد من السلالات المعدية لفيروس كورونا وحذروا من أن الإجراءات الحالية قد لا تكون كافية لوقف انتشارها.

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البيت الأبيض: "تغييرات جذرية" في سياسة الهجرة إلى أمريكا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بمراجعة كل الضوابط على الهجرة الشرعية والاندماج التي طرحها سلفه، دونالد ترامب؛ ما سيؤدي إلى "تغييرات جذرية" في سياسة الهجرة، مشيرة إلى أن الرئيس سيلقي كلمة حول سياسة الولايات المتحدة الخارجية الخميس المقبل.

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رومانيا تعيد جزئيا فتح المدارس في إطار التخفيف من قيود كورونا

أعلنت رومانيا إعادة فتح المدارس ودور رياض الأطفال بشكل جزئي بدءا من الاثنين المقبل، وذلك بعد إغلاقهم ضمن قيود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

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الشرطة الألمانية تعثر على قنبلة يدوية داخل سيارة في برلين

عثر ضباط شرطة ألمان على قنبلة يدوية موقوتة خلال عملية تفتيش لسيارة تم الإبلاغ عن سرقتها في العاصمة برلين.

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بايدن يوقع قرارات جديدة لإصلاح سياسات الهجرة

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، على قرارات جديدة تهدف إلى "إصلاح سياسات الهجرة".

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