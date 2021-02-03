شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح الأعراض الجانبية بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأعراض الجانبية التي قد يتعرض لها الذين يحصلون على لقاح كورونا الصينى، والتي تتمثل في وجود ألم واحمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم، ارتفاع بالحرارة، صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات.
وقالت وزارة الصحة والسكان، أن الأعراض الجانبية تتضمن ألما بالمفاصل، خمولا، نوبات تشنجية، وتابعت: لا تتطلب هذه الأعراض بصورة عامة علاجا معينا فعادة ما تزول هذه الأعراض من تلقاء نفسها ودون الحصول على وصفة طبية أو دواء.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه توجد العديد من التقنيات التي تستخدم لإنتاج اللقاحات فى العالم، منها ما هو تقليدى وحديث، ولكن تدور معظم تقنيات التصنيع حول نوعين أساسين وهما اللقاحات المعطلة: وهى تحتوي على الفيروس المنتج مخبريا بعد تدمير الحامض النووى له ومن أشهر أمثلة هذا اللقاح (لقاح السولك الخاص بشلل الأطفال، لقاح السعار ولقاح الأنفلونزا الموسمية)، واللقاحات الحية المضعفة وهى تحتوي على الفيروس حيا ولكن جرى إضعاف الحامض النووى بحيث يصبح قادرا على إنتاج المناعة ولا يستطيع التسبب في المرض، ومن أشهر أمثلته (لقاح شلل الأطفال الفموي سابين، لقاح الحمى الصفراء ولقاحات الحصبة).
يذكر أن لقاح سينوفارم تم إجراء 6 تجارب عليه في 10 دول واعتماده في 3 دول هى الإمارات والبحرين والصين، ولقاح فايزر تم إجراء 7 تجارب عليه في 4 دول واعتماده في 5 دول، أما اللقاح الروسى سبوتنيك تم إجراء 10 تجارب عليه في 4 دول واعتماده في دولة واحدة، واللقاح موديرنا تم إجراء 5 تجارب عليه في دولة واحدة واعتماده في دولة واحدة.