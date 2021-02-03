شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح الأعراض الجانبية بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأعراض الجانبية التي قد يتعرض لها الذين يحصلون على لقاح كورونا الصينى، والتي تتمثل في وجود ألم واحمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم، ارتفاع بالحرارة، صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن الأعراض الجانبية تتضمن ألما بالمفاصل، خمولا، نوبات تشنجية، وتابعت: لا تتطلب هذه الأعراض بصورة عامة علاجا معينا فعادة ما تزول هذه الأعراض من تلقاء نفسها ودون الحصول على وصفة طبية أو دواء.