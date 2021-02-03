شكرا لقرائتكم خبر عن بشائر خير.. ارتفاع معدلات رحلات الطيران التشيكى لمرسى علم فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع خبراء السياحة بمحافظة البحر الأحمر ارتفاع معدلات الرحلات التشيكية الوافدة لمدينة مرسى علم خلال شهر فبراير الجارى إلى 15 رحلة خلال الشهر بعدما كانت 9 رحلات.

من جانبه، قال أبو الحجاج العمارى الخبير السياحى بالبحر الأحمر، أن شركة الطيران التشيكية أعلنت زيادة عدد الرحلات لمرسى علم خلال شهر فبراير الجاري، وكذلك ارتفاع معدلات الطيران البولندى ليصبح 3 رحلات أسبوعية، وأن الرحلات الأوكرانية ثبتت رحلاتها لمرسى علم حتى شهر مايو المقبل.

وأكد العمارى لـ"الخليج 365"، أن الشركة المنظمة للرحلات الألمانية من المقرر أن تسير بداية من مايو المقبل عدة رحلات طيران إلى العديد من المدن السياحية المختلفة؛ بينها الغردقة وشرم الشيخ وكذلك مرسى علم .

وأشار إلى أن الشركة تخطط لبرنامج طيران خاص بها فى الصيف وتقديم مجموعة واسعة من الرحلات إلى وجهات العطلات لعدة مدن سياحية، وذلك بالتنسيق مع شركات طيران عالمية مختلفة، بينها شركة الطيران البلغارية من المقرر أن تكثف عملها مع FTI خلال الصيف وتشغل 53 رحلة طيران أسبوعيا من مطارات فرانكفورت ودوسلدورف و Leipzig/Halleوميونيخ إلى جزر رودس فى اليونان، وكذا إلى الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ فى مصر، ودول أخرى.

وتوقع الخبير السياحى، أن تكون الحركة السياحية الألمانية لمصر مع بداية الصيف المقبل، وستكون رحلات الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم من عدة واجهات مختلفة .