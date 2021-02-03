أبرز حيثيات المحكمة الاقتصادية لتبرئة مودة الأدهم: صغر سنها

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية ببراءة مودة الأدهم فتاة التيك توك، الشهر الماضى.. و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية أسباب البراءة طبقاً لحيثيات الحكم التى أصدرتها المحكمة.

وأكدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، أن الحكم ببراءة المتهمة مودة الأدهم فتاة "تيك توك"، جاء لصغر سنها، حيث إنها من مواليد 1998، فما زالت فى سن الثانى والعشرين من عمرها، كما أوضحت المحكمة أنه رغم ارتكاب المتهمة لتهمة خدش الحياء العام ونشر فيديوهات تخل بالقيم الأسرية، إلا أن هناك تنافسا بين الشباب الآن على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما دفع المتهمة لنشر تلك الفيديوهات والصور لجذب أكبر عدد من المتابعين.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برأت حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهما بالحبس سنتين والغرامة 300 ألف جنيه، مع تأييد الحكم بالغرامة لمودة الأدهم فقط.

وواجهت المتهمتان 9 اتهامات أحالتهما على إثرها النيابة العامة بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهى: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين فى استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض على الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقى تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفى وتشفير هواتفهما وحساباتهما".