شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحة تكشف 4 طرق استراتيجية لقياس رضاء المنتفعين عن الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هناك 4 محاور لقياس رضاء المنتفعين عن الخدمة تتبعها الهيئة؛ أولها استخدام أجهزة "الفيد باك سيستم"، حيث يجيب المنتفع المتردد على المنشآت الصحية التابعة للهيئة على مجموعة من الأسئلة التى تستهدف تقييم الخدمة ومقدمها ورضاء المنتفع عنها، وتابع: التقييم يشمل الطبيب والتمريض والمنشأة مع ربط التقيمات ومربوط بجداول التشغيل، وهو ما يسهل محاسبة المقصرين. وأضاف السبكى: المحور الثانى من خلال تقصي رضاء المنتفعين عن خدمات هيئة الرعاية الصحية من خلال الكول سنتر 15344، والذي يتمتع بأعلى التقنيات التكنولوجية ويضم قوى بشرية مدربة على أعلى مستوى في التواصل مع المواطنين على مدار الـ24 ساعة، ويكون لديه ردود على أسئلة المنتفعين واستفساراتهم، وكذلك استقبال الشكاوى وتسجيلها والتواصل مع المنشأة صاحبة الاختصاص لحل المشكلة والتأكد من حلها والتعامل معها باعتبار ذلك أحد معايير الجودة الطبية.

وتابع: المحور الثالث يتمثل فى توفيرنا مكاتب لرضاء المنتفعين بالمراكز والوحدات والمستشفيات ببورسعيد تختص بالتواصل مع المريض لحل المشاكل، وتذليل العقبات أمام حصوله على الخدمة الصحية إن وُجِّدت، وقال: إن قياس رضاء المنتفعين عن الخدمات له محور رابع وهو إجراء استبيانات مصممة لكل رحلة علاجية على حدة في المنشآة الصحية بهدف رصد تقييم المريض لزيارته وقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة له، وتشمل رحلة علاج المريض بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة المرور بـ"الأمن، الاستقبال، محطة انتظار المريض، الطبيب، المعمل، الأشعة، الصيدلية"، فيما تشمل رحلة علاج المريض بالمستشفيات داخل "العيادات الخارجية، الطوارئ، الأقسام الداخلية".

وكان الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أكد أهمية قياس رضاء منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد عن الخدمات الطبية المقدمة إليهم، بهدف تمكين المنتفعين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية.