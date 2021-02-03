شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى الإسكندرية تحسبًا لسقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت محافظة الإسكندرية، درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع أجهزتها التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة، بداية من اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021 إلى الجمعة 5 فبراير 2021.

وذكرت المحافظة، فى بيان، وجود فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، مصاحبة لانخفاض فى درجات الحرارة على مناطق متفرقة من المحافظة.

وأهابت المحافظة بالمواطنين توخى الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسا دافئا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا دافئا على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الغربية، دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.