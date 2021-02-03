شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسي خلال لقائه مع نظيره الكونغولى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، بقصر الاتحادية فى أول زيارة له لمصر، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، ثم جلسة أخرى موسعة بحضور وفدى البلدين.

وتضمن اللقاء عددٍ من الرسائل للرئيس السيسي، جاءت كالتالى:





• كل التقدير للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وشعبها مع الكونغو الديمقراطية من خلال روابط أزلية وتاريخية مشتركة• تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع الكونغو الديمقراطية في شتى المجالات • تم الاتفاق على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة• تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في الكونغو الديمقراطية • تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى• نهر النيل مصدرًا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامع لشعوب دول حوض النيل • دعم كافة جهود تثبيت السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة • دعمنا الكامل لرئيس الكونغو الديمقراطية خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقى • نثق في قيادة رئيس الكونغو الديمقراطية الحكيمة للعمل الأفريقى المشترك• نتطلع لمزيد من التعاون بين البلدين بشكل وثيق لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الأفريقية