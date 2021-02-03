شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط تجديد الندب للعام الخامس بتعليم القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن شروط وقواعد استمرار الندب للموظفين بعد العام الرابع طبقا للكتاب الدورى 3 و4 لعام 2020 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث أوضحت المديرية أن القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية رقم 1216 لسنة 2017 بأن مدة الندب لا يتجاوز الأربع سنوات وبالتالي يتعين على المنتدبين من المديرية إلى مديريات أخرى والعكس والذى ينتهى ندبهم للعام الرابع اتباع أحد الإجراءات الأتية:

1. استمرار تمديد الندب بعد العام الرابع مشروط باتخاذ إجراءات النقل وبالتالي يقوم الموظف المنتدب بتقديم طلب النقل إلى الجهة المنتدب منها أولا "الجهة الأصلية " وفى حالة الموافقة يمتنع على الجهة المنتدب إليها اصدار قرار بإلغاء ندبه.

2. يتم إرفاق صورة من الموافقة على النقل إلى الجهة المنتدب إليها مع طلب تمديد الندب لحين استكمال إجراءات النقل وذلك قبل شهرين على الأقل من نهاية العام الرابع في 30- 6 – 2021.

3. يمتنع على الجهة المنتدب إليها الموظف اخلاء طرفه إلا في حالة عدم موافقة الجهة المنتدب منها على نقله وطلبت اخلاء طرفه فور انتهاء العام الرابع للندب.

4. في حالة رفض الجهة الأصلية اتخاذ الإجراءات لنقل الموظف ولم تمانع في اعارته يحق للموظف المنتهى ندبه التقدم لاعارة داخلية لنفس الجهة التي كان منتدب اليها "مع قبول شروط الإعارة"، وذلك قبل نهاية العاب الرابع للندب.

5. سيتم مخاطبة المديريات الأخرى والإدارات التابعة لاخلاء طرف السادة المنتدبين الذين تقاعسوا عن تنفيذ أي مما سبق عقب نهاية العام الرابع في 30 – 6 – 2012.