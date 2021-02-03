شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدن جامعيه جاهزة لاستقبال طلاب وطالبات جامعة كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق الملا، مدير عام المدن الجامعية بجامعة كفرالشيخ، إنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة،والدكتور محمد عبدالعال،نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والتعليم فقد تم الانتهاء في الفترة الماضية من أعمال الصيانة والتطهير والتعقيم وأعمال صيانة الكهرباء ومياه الشرب لجميع المدن الجامعية وعددها 5 مدن جامعيه 3 منها للطلاب ( المدينه الجامعيه قطاع الطلاب الطبي،المدينة الجامعية طلاب سخا 1، المدينة الجامعية طلاب سخا 2).

كما تم اتخاذ نفس الإجراءات بالمدينتين الجامعية للطالبات ( بجوار كلية الآداب،بجوار كلية التربيه)،كما تم تزويد كل مدينة جامعية بجهاز لقياس درجة الحرارة، وتجهيز العيادات الداخلية بها بكافة الأدوية، وتعقيم وتطهير خزانات المياه خلال تلك الفترة ،كما تم دعم المدن الجامعية سخانات كهرباء مواتير مياه.